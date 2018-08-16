До 30 сентября самарцев приглашают на Экомарафон
16 августа 2018 09:25
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Наша планета — наш дом! Здесь мы рождаемся, вырастаем, ставим себе цели и достигаем их, находим друзей, влюбляемся и создаем семьи. И именно поэтому вопрос сохранения экологии непросто касается каждого, от этого зависит качество нашей жизни.
С 15 августа по 30 сентября МЕГА приглашает всех желающих на Экомарафон.
Подготовлены тематические мастер-классы для взрослых и детей, познавательные эковстречи и эколекции, а также насыщенную программу Детского Клуба и зону развлечений.
Экогонка
Ищи пункт раздельного приема отходов около Летнего Бульвара, сортируй мусор и получай за это подарки от МЕГИ.
Эколекторий
Тебя ждут увлекательные лекции об экологии от ведущих экспертов города. Ты удивишься, как много мы не знаем о том, что происходит прямо рядом с нами!
Концерты и анимационная программа
Экомарафон — отличный способ отлично провести время с семьей, насладиться хорошей музыкой, найти новых друзей и, конечно, сделать много красивых фото на память!
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Комментарии
Благоустройство региона
16 августа 2018 12:55
Он расположится на набережной под центральным входом Струковского сада. Благоустройство региона
153
16 августа 2018 12:43
Земля ранее передавалась инвестору, но тот со своими обязательствами не справился. Благоустройство региона
103
16 августа 2018 10:12
На данный момент подрядчик устранил меньше половины проблем. Благоустройство региона
158
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В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
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29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
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17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
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16 августа 2018 13:48
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Экология
16 августа 2018 09:25
Он состоится в МЕГЕ. Экология
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15 августа 2018 13:21
Речь идет о вывозе отходов. Экология
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15 августа 2018 10:17
Предпринимаемые усилия уже дают результат. Экология
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7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
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1 июля 2018 08:50
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25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
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