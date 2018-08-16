До 30 сентября самарцев приглашают на Экомарафон

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Наша планета — наш дом! Здесь мы рождаемся, вырастаем, ставим себе цели и достигаем их, находим друзей, влюбляемся и создаем семьи. И именно поэтому вопрос сохранения экологии непросто касается каждого, от этого зависит качество нашей жизни.С 15 августа по 30 сентября МЕГА приглашает всех желающих на Экомарафон.Подготовлены тематические мастер-классы для взрослых и детей, познавательные эковстречи и эколекции, а также насыщенную программу Детского Клуба и зону развлечений.ЭкогонкаИщи пункт раздельного приема отходов около Летнего Бульвара, сортируй мусор и получай за это подарки от МЕГИ.ЭколекторийТебя ждут увлекательные лекции об экологии от ведущих экспертов города. Ты удивишься, как много мы не знаем о том, что происходит прямо рядом с нами!Концерты и анимационная программаЭкомарафон — отличный способ отлично провести время с семьей, насладиться хорошей музыкой, найти новых друзей и, конечно, сделать много красивых фото на память!