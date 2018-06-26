За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
26 июня 2018 12:45
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Каждый день лаборатория делает по шесть замеров воздуха на трех площадках: на стадионе «Самара Арена», Фестивале болельщиков FIFA и на набережной.
Мобильная лаборатория оснащена автоматическими газоанализаторами, которые измеряют содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе, а также метеорологическим комплексом, предназначенным для определения метеопараметров: скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.
Лаборатория следит за состоянием воздуха и осуществляет замер по 14 основным показателям, в том числе загрязнение воздуха пылью, диоксидом азота и серы, формальдегидами и т.д. Анализ воздуха занимает около 30-40 минут. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии мэрии Андрей Христов рассказал, что по результатам проведенных замеров, содержание в воздухе наблюдаемых примесей фиксируются в пределах нормы, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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