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Новости /  Благоустройство /  Экология  

За месяц проведения ЧМ-2018 в Самарской области волонтеры «Воды России» собрали 480 мешков мусора

18 июля 2018 13:20
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За месяц проведения ЧМ-2018 в Самарской области волонтеры «Воды России» собрали 480 мешков мусора
Уборка прошла на берегах реки Волги.

Во время проведения ЧМ–2018 более 1 500 волонтеров акции «Вода России» собрали 480 мешков мусора на территории Самарской области. Уборка прошла на берегах реки Волги.
Чемпионат мира привлёк в регионы страны более 5 млн болельщиков, из которых 3 млн – иностранные туристы. Так в разгар пляжного сезона Самару посетило более 250 тысяч болельщиков, что увеличило нагрузку на водные объекты в несколько раз и негативно сказалось на общей экологической ситуации в регионе.

В течение месяца проведения мирового первенства более 60 000 волонтеров очистили 52 водоема, собрав более 17 тысяч мешков бытового мусора. Добровольческие отряды ежегодной акции «Вода России» формируются Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» и Года добровольца – 2018.

«На протяжении последних лет прослеживается тенденция на увеличение числа участников акции и текущий год не стал исключением. Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений» – заявил Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.

Участники акции вышли на уборки водоемов в Москве, Республике Татарстан, Ростовской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Волгоградской и Самарской областях. Самыми активными оказались волонтеры Ростова-на-Дону, где более 40 тысяч человек собрали 8 790 мешков с бытовыми отходами, очистив 19 водоемов. В нижегородской области почти 500 участников очистили 13 водоемов, собрав 2 481 мешок с мусором.

Напомним, что VI Всероссийская акция по очистке водоемов и их берегов «Вода России» проходит во всех регионах страны до 30 сентября 2018 года. Присоединиться к акции можно на официальном сайте акции сайте программы «Вода России».


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Комментарии



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