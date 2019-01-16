За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
16 января 2019 12:37
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В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов с численностью населения более 500 тысяч человек.
Наиболее высоко экологическую обстановку в родном городе оценивают жители Тюмени: 39% респондентов назвали ее хорошей, 44% — нормальной.
Экология Краснодара заслужила 20% хороших оценок, каждый второй охарактеризовал экологическую ситуацию в городе как нормальную.
Казань продемонстрировала лучший результат среди городов-миллионников: 18% ее жителей считают экологию города хорошей, 54% оставили нейтральные отзывы.
Томск и Набережные Челны разделяет более 2000 км, но оценки экологической обстановки в этих городах полностью совпали: по 17% жителей считают экологию хорошей, по 45% — нормальной.
10% и более хороших оценок заслужила экологическая обстановка в Барнауле, Новосибирске, Владивостоке, Уфе, Пензе, Хабаровске, Екатеринбурге, Ижевске, Ярославле, Перми, при этом более 40% жителей этих городов назвали экологию нормальной.
В Воронеже, Самаре, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Махачкале, Оренбурге, Кирове, Нижнем Новгороде на «хорошо» и «нормально» экологию оценили не менее 50% опрошенных.
7% москвичей назвали экологию столицы хорошей, 42% — нормальной. Санкт-Петербург немного проигрывает Первопрестольной: 6% оценок «хорошо» и 41% — «нормально».
Самыми загрязненными городами России по оценкам их жителей стали Красноярск (71% плохих оценок за экологию), Новокузнецк (73%) и Челябинск (79%).
pixabay.com
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