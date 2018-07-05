Жители Самарской области смогут самостоятельно внедрять раздельный сбор отходов во дворах

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Движение ЭКА запустило обучающий проект мусорраздельно.рф, на сайте которого собраны пошаговые инструкции для жителей многоквартирных домов по самостоятельной организации раздельного сбора отходов в своих дворах. Все инструкции основаны на успешном практическом опыте и предназначены для активных жителей и представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК и т.д.) из разных регионов России, которые хотят наладить раздельный сбор рядом с домом.После регистрации пользователи сайта получают доступ к:- путеводителю с инструкциями и практическими советами, как убедить домоуправление или управляющую компанию в пользе раздельного сбора, как найти компанию для вывоза вторсырья для дальнейшей переработки, какие установить контейнеры;- готовым просветительским материалам для вовлечения жителей в раздельный сбор отходов (плакатам, листовкам, наклейкам для контейнеров);- вдохновляющим примерам лучших российских практик налаживания раздельного сбора на придомовых территориях.Раздельный сбор отходов позволит жителям многоквартирных домов Самарской области экономить на вывозе смешанного мусора. Так, после внедрения раздельного сбора в ТСЖ “Новая Опалиха” в Красногорске и ТСЖ “В Раменках” в Москве экономия на вывозе твердых коммунальных отходов составляет от 100 000 до 200 000 рублей в год, а прибыль от продажи вторсырья – до 10 000 рублей ежемесячно.“Контейнеры для раздельного сбора отходов в своем дворе – не мечта, а реальность. Чтобы они появились, достаточно конкретных практических действий. Все они подробно описаны на мусорраздельно.рф. Я сама и другие активные жители проверили это на практике и теперь вносим вклад в решение проблемы мусора и одновременно экономим средства жителей нашего дома”, - рассказывает координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова.Согласно экспертным оценкам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в России насчитывается около 15 тысяч только официальных свалок, которые занимают общую площадь в 4 млн га, что сопоставимо с площадью Швейцарии. Ежегодно в стране образуется около 60 млн тонн отходов потребления, и этот объем растет на 3% ежегодно, при этом вторично перерабатывается не более 6-7%. Сотни предприятий вторичной переработки недозагружены по причине отсутствия развитой инфраструктуры раздельного сбора и слабого информирования и вовлечения населения в практику раздельного сбора отходов.