Жителей Самарской области ждет морозное начало рабочей недели

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Ночью прогнозируют снег и метель.По сведению Гидрометцентра России во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4° ниже средних многолетних значений.Установившийся западно-восточный перенос воздушных масс в средней тропосфере формирует быстро сменяющийся характер погоды в Поволжье. В воскресенье 18 марта очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на дорогах. В понедельник, в тылу этого циклона, на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: осадки прекратятся и температура воздуха в ночные часы местами понизится до -20°, сообщает Приволжское УГМС.Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в понедельник днем составит -7 ... -12 °C. На дорогах снежные заносы. Ночью прогнозируют снег и метель, днем осадков не обещают.