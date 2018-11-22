Жителей Самарской области приглашают принять участие в создании экопутеводителя
22 ноября 2018 10:27
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Движение ЭКА приглашает жителей Самарской области принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя Kapoosta.ru. Проект представляет собой единую интерактивную карту российских «зеленых» объектов, услуг и мероприятий, который на сегодняшний день уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах.
Для того, чтобы добавить новую точку в путеводитель, необходимо зарегистрироваться на сайте Kapoosta.ru и заполнить анкету, указав, почему объект должен быть включен в «зеленый» гид, как он минимизирует свой экологический след и дает возможность сделать это своим пользователям. Новая отметка появится на карте после проверки модератором.
На Kapoosta размещаются следующие объекты:
- магазины, где можно приобрести эко/ био/ organic товары;
- магазины без упаковки;
- благотворительные магазины;
- приюты для животных, зоозащитные организации;
- сыроедческие, веганские, вегетарианские кафе;
- экологические мероприятия;
- некоммерческие организации экологической направленности;
- экологические мероприятия и организации, которым нужны волонтеры;
- социальные проекты в экосфере;
и другие тематические объекты.
Кроме того, на карте можно отмечать переработчиков и заготовителей вторсырья, что способствует продвижению раздельного сбора и переработки отходов в России.
“Наша цель – вовлечь как можно больше людей в создание экологического гида и помочь друг другу найти места, где можно купить экологичные продукты, насладиться этичной кухней, поучаствовать в экологических мероприятиях, стать их волонтером или соприкоснуться с природой. С помощью нашей интерактивной карты “зеленые” предприниматели и некоммерческие организации смогут рассказать о себе и найти новых партнеров”, - рассказывает Вероника Пушкарева, координатор проекта kapoosta.ru.
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