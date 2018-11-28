Жителей Самарской области приглашают поддержать акцию "100 тысяч новых елок"
28 ноября 2018 11:52
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Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году.
Накануне празднования Нового года проект “ПосадиЛес” запустил всероссийскую акцию “100 тысяч новых елок стране” и предлагает жителям Самарской области частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику. Для этого на сайте проекта PosadiLes.ru можно выбрать количество деревьев, сделать пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Новые ели будут высажены весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях.
Сертификат от проекта “ПосадиЛес” будет оригинальным новогодним подарком для близких. Вместо открытки в него можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес своим родным, друзьям или коллегам. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.
«Ежегодно в России к Новому году вырубается несколько миллионов елей, многие из которых даже не находят своего покупателя , - отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова. - Мы хотим обратить внимание граждан на эту проблему и призвать их к осознанному выбору главного новогоднего символа. Давайте вместе подарим нашей стране настоящий живой еловый лес в Новом году» .
За три года реализации проекта “ПосадиЛес” было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек.
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