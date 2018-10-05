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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Житель Исаклинского района незаконно вырубил орешник

5 октября 2018 12:25
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Житель Исаклинского района незаконно вырубил орешник
Он нанес имущественный ущерб на общую сумму 86,5 тысяч рублей.

Установлено, что житель с. Боголюбовка Исаклинского района в мае текущего года, находясь на территории защитных лесов Аделяковского участкового лесничества Исаклинского района, действуя из корыстных побуждений, в нарушение законодательных требований в области лесных отношений, совершил в крупном размере незаконную рубку сырорастущих кустарников породы «орешник», причинив министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области имущественный ущерб на общую сумму 86 541 рубль.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.

За указанное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до одного 1 500 000 рублей, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, сообщает облпрокуратура.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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