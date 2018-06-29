Выходные в Самарской области будут жаркими
29 июня 2018 13:09
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В выходные 30 июня и 1 июля синоптики не обещают осадков. В субботу днем воздух прогреется местами до 33 градусов, в воскресенье до 37. Такая же погода сохранится и в понедельник.
Затем температура понемногу начнет снижаться.
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