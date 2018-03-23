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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Вскрытие рек в Саратовском регионе ожидается к 5 апреля

23 марта 2018 13:53
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Вскрытие рек в Саратовском регионе ожидается к 5 апреля
Толщина льда на малых реках варьируется от 36 до 66 см.

В правительстве Саратовской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было сказано, что средняя высота снежного покрова составляет 40 см, показатель промерзания почвы - 72 см, толщина льда на малых реках варьируется от 36 до 66 см.

По предварительным прогнозам, вскрытие рек ожидается к 5 апреля. При наихудшем сценарии развития паводковой обстановки с высокой вероятностью в зоне возможного затопления (подтопления) могут оказаться территории Вольского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Дергачевского, Петровского. Паводкоопасными могут оказаться районы: Аткарский, Аркадакский, Балашовский, Балтайский, Ивантеевский, Ершовский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Самойловский, Ртищевский, Романовский, Татищевский.

Владельцам или пользователям прилегающих к лесу земельных участков напоминают, что для обеспечения пожарной безопасности они должны обеспечить их очистку от сухостоя, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м. от леса. Либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной от 50 см (другим противопожарным барьером). МЧС обещает провести проверки, пишет СарБК.
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