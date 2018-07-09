Всероссийский лагерь эковолонтёров «ЭКОДЕМИЯ» начнёт работу с середины июля.

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Необычный проект, аналогов которому в России до сих пор не существовало, разработан в рамках Года добровольца (волонтёра), объявленного Президентом РФ в 2018 году. «Экодемия» – новое масштабное природоохранное мероприятие. Его важное отличие от прочих подобных проектов – молодые эковолонтёры не только занимаются благоустройством и очисткой от мусора российских ООПТ, но и проходят насыщенную образовательную программу, в ходе которой обучаются полезным навыкам. И это вполне серьёзное, полноценное обучение с последующей выдачей подтверждающих документов. Можно сказать, пройдя смену в «Экодемии», волонтёр делает первый шаг к получению новой заповедной профессии!Базовый лагерь проекта будет работать с 16 июля по 26 августа 2018 года на территории Прибайкальского национального парка. Всего за этот период состоится 5 смен, с общим количеством участников около 450 человек. Аналогичные лагеря «Экодемии» будут проводиться на территориях 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России, от Кавказа до Алтая, от Русского Севера до Сибири и Байкала, с общим количеством участников более 1500 человек!Чем будут заниматься молодые волонтёры? Прежде всего, помогать в благоустройстве ООПТ, очистке от мусора, который, к сожалению, оставляют на красивейших природных территориях страны посетители. Обучающиеся «Экодемии» усвоят технологии лесовосстановления. В некоторых ООПТ можно будет поработать с посетителями в качестве экскурсоводов. Прочие «предметы», которые эковолонтёры будут проходить в рамках смены, включают в себя программу по пожарной безопасности, основы охраны ООПТ, программу по безопасности на воде, навыки первой помощи, законодательные основы добровольчества в России, и др.Особый раздел образовательной программы «Экодемии» позволит волонтёрам научиться прокладывать экологические тропы, сообщает Минприроды Самарской области.