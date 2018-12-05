Возить мусор с нового года по Самаре и еще 31 территории региона будет некому
5 декабря 2018 10:48
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Торги на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) из большинства муниципалитетов Самарской области оказались провалены. Эти работы разыгрались единым лотом стоимостью 8,364 млрд рублей. Аукцион запланировали на 6 декабря. Однако во вторник на Единой электронной торговой площадке появился протокол, зафиксировавший абсолютное отсутствие заявок на лот.
Таким образом, с начала 2019 года большинство муниципалитетов Самарской области столкнутся с проблемой вывоза бытового мусора со своих территорий. В их числе — все районы Самары, Комсомольский район Тольятти, города Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево и Чапаевск, а также 24 муниципальных района.
Между тем, другие территории своих перевозчиков уже получили. Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, транспортированием мусор из двух других районов Тольятти, а также Ставропольского района займется АО «СпецАвтоТранс». Эта компания оказалась единственным претендентом на контракт стоимостью 2,41 млрд рублей, и уже принято решение о подписании с ней контракта. Вывозом отходов с территории Сызрани, Октябрьска, а также Сызранского и Шигонского районов, скорее всего, займется учрежденное администрацией Сызрани АО «Экопром». Эта компания также оказалась единственным участником торгов на лот стоимостью 408,17 млн рублей.
Все контракты разыгрывались на двухлетний период — 2019–2020 гг., пишет СО ОНЛАЙН
Фото pixabay.com
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