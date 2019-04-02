Власти Тольятти хотят разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ?
2 апреля 2019 13:50
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До 29 марта 2019 года антикоррупционную экспертизу проходил документ, которым глава Тольятти Сергей Анташев намерен внести изменения в постановление мэрии города от 05.02.2010 г. под названием "Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти". Речь в этом документе идет об изменениях в количественном составе некоторых ингредиентов в составе этих стоков, пишет СитиТраффик.
Так, если в предыдущем постановлении мэрии Тольятти норматив для стоков по солесодержанию (сухому остатку) составлял 1337,750 мг/дм³, то теперь предлагается утвердить его в объеме 1 588,000 мг/дм³.
Увеличился норматив для стоков также по фосфору - с 1,67 до 2,246 мг/дм³,
по взвешенным веществам - с 184,0 до 277,2000 мг/дм³,
по сульфатам - с 369,180 до 830,000 мг/дм³,
по кальцию - с 111,00 до 115,830 мг/дм³,
по азоту нитратному - с 17,18 до 24,960 мг/дм³,
по нитрат-аниону - с 74,690 до 108,500 мг/дм³,
по азоту аммонийному - с 12,5 до 20,241 мг/дм³,
по иону аммония - с 16,03 до 25,950 мг/дм³,
по цинку - с 0, 175 до 0,605 мг/дм³,
по карбамиду - с 102,16 до 258,180 мг/дм³,
по нефтепродуктам - с 1,36 до 4,733 мг/дм³.
В документе сказано, что норматив сброса состав сточных вод изменяется в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Иными словами, в Волгу будут сбрасывать в 4 раза больше цинка, в 3,5 - нефтепродуктов, в 2,5 - карбамида, в 2,5 – сульфатов, но реке и всей окружающей среде, как утверждают чиновники администрации Тольятти, это пойдет только на пользу.
Нет сомнений, что поскольку такие документы принимаются, то польза от этого кому-то точно есть. К сожалению, это не жители Тольятти, которые уже сейчас с опаской разрешают своим детям купаться в Волге, констатирует "СитиТраффик".
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Комментарии
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