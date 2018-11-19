В жилом комплексе «Волгарь» превышений содержания сероводорода не выявлено

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12 ноября 2018 года специалистами ГБУ СО «Природоохранный центр» по заказу министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с администрацией г.о.Самара, был осуществлён выезд на территорию жилого комплекса «Волгарь» для проверки качества атмосферного воздуха на наличие содержания сероводорода.Выезд специализированной лаборатории был организован в ночное время, в связи с обращением в министерство инициативной группы жителей микрорайона, обеспокоенных качеством атмосферного воздуха в месте своего проживания, сообщает Минприроды региона.Для объективного рассмотрения информации, поступающей от жителей микрорайона Волгарь, точка и время отбора проб согласованы с инициативной группой жителей.На основании инструментальных измерений, проведенных специалистами ГБУ СО «Природоохранный центр» согласно гигиеническим нормативам, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) содержания сероводорода не выявлено.В ходе встречи, жителям микрорайона были даны подробные разъяснения о системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории Куйбышевского района и полномочиях надзорных органов.«Во всех случаях превышения ПДК, зафиксированных на территории Самарской области, министерство направляет информацию в соответствующие надзорные органы для принятия мер», - поясняет руководитель управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Станислав Рогов, - «По данному случаю такой необходимости не возникло, в связи с отсутствием превышения допустимого содержания загрязняющих веществ».Фото pixabay.com