В правительстве Самарской области обсудили готовность объектов электроэнергетики к весеннему паводку
14 марта 2019 13:39
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Сегодня, 14 марта, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Самарской области.
В начале совещания доклад о сложившейся в регионе гидрометеорологической обстановке сделал руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. Он отметил, что осеннее увлажнение почвы на реках региона составило 24-66% от нормы (год назад - 103-123%), в то же время запасы воды в снеге на 10 марта текущего года составили 126-212% от нормы (в прошлом году - 53-153%). Высота снежного покрова на сегодня в среднем по области - 48 см, или 123% от нормы (в прошлом году – 47 см).
«В Самаре высота снежного покрова составляет 65 см, столько же было и в прошлом году», - сказал А. Мингазов. Глубина промерзания почвы в среднем по области составила 33 см, в прошлом году в это же время эта величина равнялась 51 см. На реках области сохраняется режим зимней межени, ледостав, вода на льду. Толщина льда колеблется от 19 до 47 см. Вскрытие рек ожидается в период с 26 марта по 10 апреля. «В соответствии с выпущенными прогнозами максимальных уровней весеннего половодья ожидается выход воды на пойму и начало подтопления в 12 районах области. Предупреждение составлено по верхней границе прогноза. Следует обратить внимание на подтопление талыми водами пониженных участков местности», - отметил специалист. На водохранилищах осеннее увлажнение почвы составило 36-83% от нормы (год назад – 84-163%). На 10 марта запасы воды в снежном покрове по всему Волго-Камскому каскаду были 131 мм или 116% от нормы. По состоянию на 14 марта свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 19,1 км3 (в прошлом году - только 1,55 км3). Уровень воды у Тольятти – 49,44 м, что ниже значения прошлого года на 3 м 30 см, у Самары – 28,77 м, что ниже значения прошлого года на 31 см. Синоптики прогнозируют, что очищение воды от льда Саратовского водохранилища произойдет во второй декаде апреля, Куйбышевского – в третьей декаде.
О ходе подготовки Жигулевской ГЭС к пропуску весеннего паводка рассказал директор Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов: «К настоящему времени проведен анализ работы оборудования и сооружений ГЭС в случае форсировки уровня верхнего бьефа и рисков, связанных с зонами затопления территорий в нижнем бьефе, при текущей гидрометеорологической обстановке. Заключены соглашения о взаимодействии по вопросам оперативного представления информации с администрациями городских округов Тольятти и Жигулевск. Определен порядок работы с территориальными органами МЧС». О. Леонов также сообщил об обеспечении необходимого запаса материалов, техники и оборудования для оперативной ликвидации возможных повреждений, сообщает пресс-служба облправительства.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков доложил членам Штаба, что в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период паводка 2019 года сетевыми компаниями, ведущими операционную деятельность на территории региона, сформировано 86 аварийно-ремонтных бригад, оснащенных на 100%. Утверждены перечни и графики осмотра электро-сетевых объектов, графики дежурств персонала, организован объезд проблемных территорий. Приведены в готовность средства для откачки воды и резервные источники электроснабжения.
Руководители сетевых энергетических организаций доложили, как проводится работа по обеспечению надёжного функционирования топливно-энергетического комплекса в период паводка.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Петрович Нефёдов: «Снега в этом году выпало много, и к паводку нужно готовиться особенно тщательно, чтобы избежать его разрушительных последствий. Должны быть приняты все превентивные меры для предотвращения возникновения нарушений электроснабжения. Следует своевременно провести осмотры электросетевых объектов, которые расположены в зоне повышенного риска, расчистку территорий подстанций и подъездных путей к ним, провести инструктажи с персоналом, иметь актуальные схемы резервного электроснабжения потребителей. Если авария всё же произошла, необходимо чётко взаимодействовать с уполномоченными органами власти для оперативного восстановления нормальной работы объекта».
Фото: pixabay.com
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