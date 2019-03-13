В Жигулевском заповеднике посчитали лосей и кабанов
13 марта 2019 13:55
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В конце февраля в Жигулевском заповеднике провели 2-й тур зимних маршрутных учетов численности животных. Первый тур состоялся в конце декабря прошлого года. Зимние учеты животных в заповеднике проводятся ежегодно на протяжении 48 лет.
После обработки материалов зимних полевых работ получены статистические оценки плотности населения животных в заповеднике за прошедшую зиму. По обобщенным данным проведенного исследования на территории заповедника обитает 280 кабанов, 93 лося, 20 сибирских косуль, 46 лисиц, 82 лесные куницы, 273 зайца-беляка, 30 зайцев-русаков и одна рысь.
По итогам проведенных учетных работ в Ширяевских штольнях, общая численность зимующих летучих мышей составила 29 тысяч особей. В 2017 году зимовало рекордное число рукокрылых за всю историю наблюдений – 31, 5 тысяч особей, сообщает пресс-служба заповедника
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