В Тольятти наградили победителей и участников конкурса «Большой год 2017»

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17 марта в краеведческом музее г. Тольятти состоялось награждение победителей и участников конкурса «Большой год 2017». В конкурсе приняли участие 36 человек из городов Самара, Тольятти, Жигулевск, Чапаевск; поселков Приморский Ставропольского района и Управленческий г.о. Самара; сел — Бахилово Стравропольского района, Зольное и Бахилова Поляна г.о. Жигулевск.В течение 2017 г. участниками конкурса сфотографировано 188 видов птиц, в том числе 26 редких, занесенных в Красную книгу и 1 новый для области вид - серый снегирь, сообщает сайт заповедника.