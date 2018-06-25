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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Сызрани рыбаки поймали краснокнижную стерлядь

25 июня 2018 13:20
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В Сызрани рыбаки поймали краснокнижную стерлядь
Рыбу выпустили обратно в Волгу.

Занесенную в «Красную книгу России» стерлядь поймали двое рыбаков под Сызранью. Видеоролик появился на хостинге YouTube. Как видно на записи, мужчины крайне удивлены уловом - они ласково называют рыбину «эксклюзивом» и «моей хорошей». После демонстрации на камеру 40-сантиметровую стерлядь отпускают обратно в Волгу с напутствием «отдыхай и размножайся».

Интересно, что стерлядь - ценная промысловая порода семейства осетровых - официально не водится в акватории Саратовского водохранилища. На Волге она распространена в водах Угличского, Рыбинского и Волгоградского водохранилищ. Каким образом редкую рыбу занесло в среднее течение реки - неизвестно, пишет "Маленькая Сызрань".
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Комментарии



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