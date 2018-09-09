В Самарской области выращено 3 миллиона сеянцев сосны
9 сентября 2018 10:17
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В Самарской области выращено 3 миллиона сеянцев сосны обыкновенной. Посадочный материал выращивался в течение 2 лет, начиная с весны 2017 года(в 9 лесных питомниках было высеяно 185 кг семян на площади 2,5 га). Потребность в хвойных породах для весенних посадок 2019 года полностью обеспечена, сообщает в твиттере Минлесхоз региона.
Фото pixabay.com
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