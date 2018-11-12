В Самарской области в начале недели местами похолодает до -18 °C

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В понедельник, 12 ноября, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит -2 … -7 °C. Ветер восточный 3−8 м/с.Во вторник, 13 ноября, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -9 … -14 °C, местами до -18 °C. Днем -2 … -7 °C. Ветер неустойчивый слабый.В среду, 14 ноября, ночью температура воздуха составит -7 … -12 °C, местами -13 … -18 °C. Днем -3 … -8 °C. Ветер неустойчивый слабый, также без осадков.В четверг, 15 ноября, малооблачно без осадков. Ночью синоптики обещают от -7 до -12 °C, местами от -13 до -18 °C. Днем температура воздуха составит -0 … -5 °C.По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде ноября средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 1 °C ниже среднего многолетнего значения, сообщает Приволжское УГМС.