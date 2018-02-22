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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области ужесточат наказание за незаконную торговлю рыбой и раками

22 февраля 2018 13:20
167
В Самарской области ужесточат наказание за незаконную торговлю рыбой и раками
Соответствующий законопроект рассмотрит губернская дума.

Авторы документа сообщают, что штрафы за подпольную торговлю не меняли с 2013 года. Зато точки нелегального сбыта продукции стали появляться чаще. Поэтому политики хотят увеличить штрафы в отношении продавцов и сумму наказаний за организацию незаконной торговли. Также, по их мнению, стоит отказаться от одной из мер наказания — вынесении предупреждения за незаконную продажу.

Если поправки примут в губернской думе, то с 9 марта продавцы-нелегалы, которых поймают, будут платить по 3–4,5 тысячи рублей, должностные лица — 15–30 тысяч рублей, а бизнесмены — 15–45 тысяч рублей.

— Организация такой торговли повлечет наложение административного штрафа для граждан в размере 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 40 тысяч рублей, а для предприятий — 75 тысяч рублей, — говорится в законопроекте.

При повторном нарушении сумма штрафа возрастет. Граждане будут выплачивать 5 тысяч рублей, должностные лица — 50 тысяч рублей, а предприниматели — 100 тысяч рублей, пишет 63.ру.
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