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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области ухудшится погода

10 октября 2018 13:08
111
В Самарской области ухудшится погода Водителей просят быть внимательней на дорогах.
Водителей просят быть внимательней на дорогах.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 10 октября до 19 часов 11 октября облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью 4-9 °С, днем 7-12 °С, в Самаре ночью 7-9 °С, днем 9-11°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.


Фото pixabay.com

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