В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»

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В субботу, 14 июля, в 11.00 на территории Молодецкого кургана пройдет экологическая акция как часть всероссийского субботника на экотропах. Этот субботник проходит по всей стране 14 июля в рамках проведения всероссийского конкурса «Зеленый маршрут».В Самарской области субботник организован при поддержке департамента туризма Самарской области, всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и национального парка «Самарская лука» на Молодецком кургане.В экологической акции на Молодецком кургане примут участие более50 волонтеров из Самары, Тольятти и Жигулевска.Целью мероприятия является не только уборка и благоустройство одного из важнейших экологических и туристических объектов Самарской области, но и привлечение внимание к важности развития экологических маршрутов в регионах России, популяризация экологического туризма, активного отдыха и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба облправительства.