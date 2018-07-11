В Самарской области проводится радиационно-гигиеническая паспортизация территорий и организаций

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Подготовка материалов, необходимых для ведения радиационно-гигиенического паспорта Самарской области, осуществляется на основании исследований репрезентативной выборки, которая регламентируется нормативными документами по отбору проб, и состоит из:проведения исследований пищевых продуктов местного производства;проведение исследований минеральных удобрений и строительных материалов местного производства;проведение исследований воды из поверхностных источников: реки, озера;проведение исследований воды питьевой;проведение исследований почвы;проведение дозиметрических измерений на открытой местности и в жилых домах;проведение исследований по определению уровня радиации в жилых и общественных помещениях;проведение исследований по определению уровня глобального загрязнения (атмосферные выпадения).В результате оценки состояния радиационной безопасности в отчетном году радиационная ситуация на территории Самарской области удовлетворительная. Основной вклад в дозу облучения населения вносят природные источники и медицинские рентгенорадиологические диагностические процедуры.В настоящее время радиационно-гигиенический паспорт Самарской области за 2017 год получил заключение Управления Роспотребнадзора по Самарской области и направлен для разработки мер по оценке и нормализации радиационной обстановки в ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает Минприроды региона.