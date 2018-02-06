В Самарской области продолжатся метели и снегопады

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6 февраля Самарская область останется под влиянием фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Сохранится ветреная со снегопадами и метелями погода. В последующем, по мере смещения циклонического вихря в северные широты, его влияние будет ослабевать и на наш регион распространится гребень мощного Сибирского антициклона. Количество и интенсивность осадков уменьшится, ветер ослабеет, давление будет расти, а температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.К выходным ночные температуры опустятся до минус 19 градусов, дневные - до минус 12.В целом, по сведению Гидрометцентра России в первой декаде февраля средняя температура воздуха ожидается на 5-6° выше средних многолетних значений.