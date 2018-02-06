Я нашел ошибку
Главные новости: 
С частицами мощей святых мучеников, апостолов, почитаемых как в католической, так и в православной традициях.
В Тольятти привезли уникальную выставку «Христианские реликвии: Путь с Запада на Восток»
Власти Крыма поставили для себя задачу приблизить уровень явки на выборах президента и результаты голосования за Владимира Путина к результатам референдума 2014 года.
Явку на выборах в Крыму приблизят к уровню референдума
В Нефтегорск приедет комитет Губдумы проверить обоснованность закрытия центра для детей-сирот
В Нефтегорск приедет комитет Губдумы проверить обоснованность закрытия центра для детей-сирот
Сборная России по хоккею прибыла в Корею перед Олимпиадой. Команду встретили около 200 болельщиков.
Российских хоккеистов встретили в Сеуле исполнением национального гимна
Елена Лапушкина провела выездное совещание по подготовке к ЧМ-2018: она проверила как идет ремонт фасадов домов
Елена Лапушкина провела выездное совещание по подготовке к ЧМ-2018: она проверила как идет ремонт фасадов домов
Однако в свою победу верят не все кандидаты.
Скорее всего, на выборы будут допущены все восемь потенциальных кандидатов в президенты
В Москве, в рамках рабочей поездки, Дмитрий Азаров встретился с Валентиной Матвиенко
В Москве, в рамках рабочей поездки, Дмитрий Азаров встретился с Валентиной Матвиенко
По факту произошедшего ДТП ведется проверка.
В Самарской области Chevrolet NIVA столкнулся с грузовиком, погибли водитель и пассажир легковой машины
сегодня  Вторник, 6 февраля, 17:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/02:
USD 56.63
0.59
EUR 70.5
0.4
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области продолжатся метели и снегопады

6 февраля 2018 13:15
215
В Самарской области продолжатся метели и снегопады
К концу недели синоптики прогнозируют похолодание.

6 февраля Самарская область останется под влиянием фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Сохранится ветреная со снегопадами и метелями погода. В последующем, по мере смещения циклонического вихря в северные широты, его влияние будет ослабевать и на наш регион распространится гребень мощного Сибирского антициклона. Количество и интенсивность осадков уменьшится, ветер ослабеет, давление будет расти, а температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.

К выходным ночные температуры опустятся до минус 19 градусов, дневные - до минус 12.
В целом, по сведению Гидрометцентра России в первой декаде февраля средняя температура воздуха ожидается на 5-6° выше средних многолетних значений.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
6 февраля 2018  14:04
Реконструкцию Струковского сада в Самаре закончат весной 2018 года.
Реконструкцию Струковского сада в Самаре закончат весной 2018 года.
В рамках работ отремонтируют летнюю эстраду. Благоустройство региона
119
6 февраля 2018  11:28
Прокуратура снова выявила нечищеные дороги в Самаре
Прокуратура снова выявила нечищеные дороги в Самаре
Директора МП «Благоустройство» обязали устранить нарушения. Благоустройство региона
167
5 февраля 2018  15:07
В первую очередь начнется ремонт улицы Чернореченской на участке от улицы Киевской до Клинической
С середины февраля в Самаре начинается кампания по ремонту дорог
В первую очередь начнется ремонт улицы Чернореченской на участке от улицы Киевской до Клинической  Благоустройство региона
292
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
825
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
335
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10791
Весь список
Всё в Дом
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
293
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
639
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
319
Весь список
ЖКХ
5 февраля 2018  13:46
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния» УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн рублей.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния»
УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн рублей. ЖКХ
238
5 февраля 2018  12:51
В Самаре освободили ряд насосных станций
В Самаре освободили ряд насосных станций
Около них которой нельзя ставить автомобили, устанавливать гаражи и другие постройки. ЖКХ
313
2 февраля 2018  15:20
В ночь со 2 на 3 февраля будут проводиться ремонтные работы на водоводе в районе дома 124 по улице Ново-Вокзальной.
В связи с ремонтными работами на водоводе, частично перекроют движение на Ново-Вокзальной в районе Фадеева
В ночь со 2 на 3 февраля будут проводиться ремонтные работы на водоводе в районе дома 124 по улице Ново-Вокзальной.   ЖКХ
323
Весь список

Экология
6 февраля 2018  13:15
В Самарской области продолжатся метели и снегопады
В Самарской области продолжатся метели и снегопады
К концу недели синоптики прогнозируют похолодание. Экология
212
5 февраля 2018  13:51
Метель в Самаре продолжится еще сутки Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.
Метель в Самаре продолжится еще сутки
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. Экология
487
4 февраля 2018  13:52
Жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды Местами ожидают метель.
Жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды
Местами ожидают метель. Экология
471
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
487
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
513
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1736
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
581
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
575
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7211
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
355
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3436
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1981
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2414
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2303
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1930
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке выберут лучшую звериную пару
На площади Куйбышева в Самаре отметят Масленицу 2018
Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

1855

По факту взрыва газового баллона в доме на улице Георгия Димитрова в Самаре возбудили уголовное дело

638

Житель Сызрани ударил отца ножом в грудь, не найдя слов

526
за неделю

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

2053

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

1979

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1620
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда