Я нашел ошибку
Главные новости: 
По последним данным, он оказался одним из десяти погибших.
Перевернувшимся катамараном на Волге управлял ранее судимый экс-чиновник
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем России
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем России
Девять человек пропали без вести после аварии на Волге в Волгограде По предварительным данным, на судне проходила частная вечеринка.
Девять человек пропали без вести после аварии на Волге в Волгограде
По время полета на мотопараплане под Тольятти погиб мужчина
По время полета на мотопараплане под Тольятти погиб мужчина
В Борском районе Самарской области на обочине трассы обнаружен автомобиль с тремя погибшими
В Борском районе Самарской области на обочине трассы обнаружен автомобиль с тремя погибшими
В Самарской области поставлен очередной температурный рекорд по июньским холодам
В Самарской области поставлен очередной температурный рекорд по июньским холодам
Замглавы Росавтодора Игорь Астахов заявил о хорошем качестве трасс в Самарской области
Замглавы Росавтодора Игорь Астахов заявил о хорошем качестве трасс в Самарской области
В канун Дня России Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии дал концерт в Самаре
В канун Дня России Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии дал концерт в Самаре
сегодня  Вторник, 12 июня, 13:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области поставлен очередной температурный рекорд по июньским холодам

12 июня 2018 11:28
В Самарской области поставлен очередной температурный рекорд по июньским холодам
Местами температура опустилась ниже ноля.

Во вторник, 12 июня, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

— В Самаре погода побила рекорд 2007 года. Тогда синоптики зафиксировали 5 градусов, а сегодня — 4,1 градуса. А в Безенчуке был побит рекорд 1914 года. 2,2 градуса против 0,7 градуса. В Кинель-Черкассах было 1,5 градуса. Предыдущий рекорд — 2,7 градуса — фиксировали в 1982 году, — сообщают в Приволжском УГМС.

Ниже ноля температура воздуха опустилась в Авангарде. Столбики термометров там показывали -0,7 градуса. Предыдущий рекорд фиксировали в 2007 году — 0,9 градуса, пишет 63.ру.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 3º ниже среднего многолетнего значения.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 июня 2018  12:30
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги.
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги
Это событие завершит масштабное обновление городской набережной, которое началось еще в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова. Благоустройство региона
0
10 июня 2018  11:32
МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина
МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина
Пока нет информации, когда колесо установят. Благоустройство региона
0
10 июня 2018  11:22
Бульвар на улице Революционной в Самаре выложат двухцветной плиткой
Бульвар на улице Революционной в Самаре выложат двухцветной плиткой
Работы проводят в рамках программы по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
0
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
168
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
151
Весь список
ЖКХ
9 июня 2018  21:13
В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул:
В Самаре прошел форум управляющих компаний в сфере ЖКХ
 В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул: "Новое время требует новых технологий управления. Это... ЖКХ
0
9 июня 2018  16:11
На площадке Правительства Самарской области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ"
На площадке Правительства Самарсой области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.    ЖКХ
0
9 июня 2018  13:26
В Самаре проходит
В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ"
На площадке Правительства региона собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.  ЖКХ
0
Весь список

Экология
12 июня 2018  11:28
В Самарской области поставлен очередной температурный рекорд по июньским холодам
В Самарской области поставлен очередной температурный рекорд по июньским холодам
Местами температура опустилась ниже ноля. Экология
0
11 июня 2018  12:15
В Самарской области побит рекорд холодной летней погоды
В Самарской области побит рекорд холодной летней погоды
Последний раз так холодно было 55 лет назад. Экология
0
8 июня 2018  13:02
Ожидаются неблагоприятные погодные явления в Самарской области
Ожидаются неблагоприятные погодные явления в Самарской области
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Экология
0
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков
Самарцев приглашают на этно-исторический фестиваль "битва Тимура и Тохтамыша"
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда