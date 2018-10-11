В Самарской области погода станет хуже

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Похолодает, ожидается сильный ветер.



По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 11 октября до 19 часов 12 октября в Самарской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью ветер северо-западный 5-10 м/с; днем ветер северо-западный 7-12 м/с, местами по Самарской области порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью -2; 3 °С, днем 5; 10 °С, в Самаре ночью 1; 3 °С, днем 7; 9 °С.

Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.



