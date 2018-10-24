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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками

24 октября 2018 13:48
84
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
Работы проводились с 1 мая по 30 июня.

Руководитель областного департамента охоты и рыболовства Вячеслав Лебедев в своем твиттере рапортовал о завершении учета численности барсука на территории региональных охотничьих угодий.

Работы проводились с 1 мая по 30 июня 2018 в целях государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Егеря и охотоведы «Волжского ГООХ» проводили визуальный осмотр региональных охотугодий. В местах, где были выявлены признаки присутствия барсуков, устанавливались фотоловушки.

Как сообщает в твиттере Вячеслав Лебедев, определены общее количество жилых нор, средний размер выводка и общая численность. Исходя из этого, постановлением Губернатора Самарской области утвержден лимит добычи барсука на период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года — 217 особей, сообщает СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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