В Самарской области паводок может начаться на неделю раньше
12 марта 2019 13:43
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Информация об этом прозвучала во вторник, 12 марта, во время совещания начальника ГУ МЧС России по Самарской области с руководителями муниципальных районов.
По словам начальника ГУ МЧС Рссии по Самарской области Олега Бойко, в Волжско-Камском бассейне, Астрахани и Волгограде уже подтвердили смещение сроков паводка. Так, он может начаться раньше на неделю. Поэтому южные районы Самарской области могут попасть в зону подтопления.
- У нас должно быть все готово к 20 марта, - заявил Бойко.
Происходит ежедневное подтопление моста на реке Большой Иргиз в районе населенного пункта Мосты. Оно продлится около 2 недель, и, во избежание несчастных случаев, все это время там будут дежурить экстренные службы, а также трактор, который будет осуществлять переправу. Когда уровень воды достигнет отметки выше 1 метра, будут задействованы плавательные средства. Кроме того, в Пестравском районе будет организован запас продовольствия, топлива и медикаментов.
На территории области в зоне риска находится 45 населенных пунктов. Сейчас наблюдаются заторы на 22 участках малых рек, на которых будут проведены взрывные работы. Паводок на малых реках ожидается в период с конца марта до начала апреля.
Для проведения мониторинга во время паводков будут работать 16 стационарных постов и 1 временный. А также, 5 единиц техники будут проводить воздушную разведку. В распоряжении у муниципальных районов находится 145 пунктов временного размещения, где могут расположиться 123,5 тыс человек. От ГУМЧС по Самарской области будет выделено 2,2 тыс человек, 300 единиц техники, воздушное судно, пишет СитиТраффик.
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