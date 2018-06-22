В Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра

55

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца дня и вечером 22 июня 2018 г. местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра 15-18 м/с.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.