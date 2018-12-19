В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий из-за изморози

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 2 часа с сохранением до конца дня 19 декабря и ночью 20 декабря 2018 года местами по Самарской области ожидается изморозь 50 мм и более.обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.pixabay.com