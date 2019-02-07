В Самарской области ожидается сильный снег, метель
7 февраля 2019 12:32
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 7 февраля до 07 часов 8 февраля по Самарской области, облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами по востоку сильный снег, метель. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6; -11 °С, местами -15 °С; днем -5;-10 °С; в Самаре ночью -8; -10 °С, днем -6; -8 °С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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