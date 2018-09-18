В Самарской области отметят День работников леса

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20 сентября в Доме культуры поселка Кинельский состоится торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников леса Самарской области.В программе мероприятия: награждение сотрудников лесной отрасли федеральными наградами, наградами Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, чествование ветеранов отрасли, концертная программа с участием творческих коллективов муниципальных районов Кинельский и Похвистневский.День работников леса в России отмечается каждое третье воскресенье сентября. На прошлой неделе делегация министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области во главе с врио министра Александром Ларионовым приняла участие в торжественных мероприятиях ко Дню работников леса в Москве. В частности, представители министерства стали участниками пленарного заседания Государственной Думы РФ по проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов.