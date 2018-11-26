В Самарской области начало недели будет умеренно-снежным
26 ноября 2018 09:48
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с влиянием южной периферии циклонических образований и их фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой и умеренный снег, в среду возможна метель. Температурный фон будет близким к климатической норме. С понедельника по среду днем Температура воздуха -2 ... -7 °C, ночью до -11 °C..
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 1.0° ниже среднего многолетнего значения, сообщает Приволжское УГМС.
Фото pixabay.com
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