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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области начало недели будет умеренно-снежным

26 ноября 2018 09:48
45
В Самарской области начало недели будет умеренно-снежным Ожидается неустойчивый характер погоды.
Ожидается неустойчивый характер погоды.

В ближайшие дни в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с влиянием южной периферии циклонических образований и их фронтальных разделов. Местами пройдет небольшой и умеренный снег, в среду возможна метель. Температурный фон будет близким к климатической норме. С понедельника по среду днем Температура воздуха -2 ... -7 °C, ночью до -11 °C..
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 1.0° ниже среднего многолетнего значения, сообщает Приволжское УГМС.

Фото pixabay.com
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