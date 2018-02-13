В Самарской области к концу недели похолодает до -27 градусов
13 февраля 2018 14:00
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До конца рабочей недели погода региона будет определяться антициклоном, который сформируется над Кировской областью и начнет смещаться на Среднюю Волгу. Существенных осадков в эти дни не ожидается. При слабом ветре температура воздуха будет несколько ниже средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.
Так, в среду, 14 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы похолодает от -14 до -19 °C, местами от -20 до -25 °C. Днем температура воздуха составит −6… −11 °C.
В четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −16… −21 °C, местами −22…−27 °C. Днем синоптики прогнозируют −7… −12 °C.
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