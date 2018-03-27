В Самарской луке стало больше животных, в нацпарке поселились волки

48

В национальном парке «Самарская Лука» завершился зимний маршрутный учет (ЗМУ), проводившийся в два этапа — в декабре 17-го и феврале-марте 18-го года в рамках ежегодного мониторинга численности основных видов охотничье-промысловых животных. Данные, полученные после обработки первичных материалов, позволяют выявить динамику численности популяций видов, учитываемых при проведении ЗМУ. Для большинства видов, обитающих на территории национального парка, в настоящее время характерно наращивание численности популяций, что связанно с действием ряда факторов, важнейшими из которых являются достаточная обеспеченность кормовыми ресурсами, благоприятные условия перезимовки и сохранение на приемлемом уровне для большинства видов защитно-гнездовых качеств угодий, а также цикличность колебаний численности.Максимальное увеличение численности отмечено у местной популяции сибирской косули. Прирост составил 43% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. Расчетная численность возросла с 487 особей до 700. Для популяции лося данные показатели соответственно 41% и 199 особей, кабана — 10% и 422 особи. Относительно стабильной остается численность лисицы и зайца-беляка, 254 и 476 особей соответственно.Учет, проведенный в зимний период 2017—2018 гг., впервые за три последних года показал устойчивое присутствие на территории национального парка 5 особей волка. Формирование постоянной семьи волков — хищника первого порядка — является необходимым условием для сохранения устойчивости всего лесного биоценоза, в отдельные годы испытывающего на себе чрезмерное воздействие триады копытных. Как известно, в присутствии волка значительно сокращается количество в лесах бродячих животных (собак), а также лисицы, способных в совокупности нанести значительный ущерб и промысловым и редким видам животных, не сопоставимый с результатом деятельности одной или даже двух волчьих семей, сообщается на сайте нацпарка.