В Новокуйбышевске приступили к реализации «зеленой» идеи «именных» аллей
14 марта 2019 13:06
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Локомотивом идеи является МБУ «Городские парки Новокуйбышевска».
Смысл следующий. Неравнодушные жители города могут обзавестись собственным именным семейным деревом, посадив его совершенно бесплатно в одном из парков города - «Дубки» или «Победа».
Акция будет работать с апреля этого года по октябрь.
Для того, чтобы обзавестись собственным деревом в зеленых зонах Новокуйбышевска, достаточно обратиться по адресу — улица Суворова, 51, пишет ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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