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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Новокуйбышевске обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности Самарской области

15 августа 2018 10:17
112
В Новокуйбышевске обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности Самарской области
Предпринимаемые усилия уже дают результат.

Во вторник, 14 августа, глава региона Дмитрий Азаров на площадке АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" провел совещание "Об основных направлениях экологического развития Самарской области, определенных указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В его работе приняли участие члены областного кабинета министров, руководители территориальных органов федеральных ведомств, главы муниципальных образований, представители крупнейших предприятий губернии, пишет Волга Ньюс.

"Самарская область — один из ведущих промышленных регионов страны. На относительно небольшой территории сконцентрированы предприятия практически всех отраслей промышленности. В губернии зарегистрировано около 18 тысяч хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на окружающую среду. Добавлю к этому более 1 млн транспортных средств, являющиеся передвижными источниками выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу", — открывая совещание, сказал Дмитрий Азаров.

Конечно, все эти факторы не могут не отражаться на экологической обстановке и, в первую очередь, на качестве воздуха в крупных промышленных центрах, таких как Самара, Тольятти, Новокуйбышевск.

Глава региона сообщил, что наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся Приволжским УГМС в девяти населённых пунктах. "Уровень загрязнения воздуха в восьми из них оценивается как низкий, однако в Тольятти по итогам 2017 года уровень определён как повышенный. Ситуация не критичная, вместе с тем необходимо объединить усилия администрации региона, города, промышленных предприятий, надзорных органов для улучшения качества атмосферного воздуха", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что областным правительством, федеральными органами принимаются меры, направленные на обеспечение благоприятных условий для проживания населения. В регионе действует система экологического мониторинга, созданы элементы территориальной наблюдательной сети. В прошлом году впервые за счёт областного бюджета проведена инвентаризация объёмов выброса и поглощения парниковых газов на территории региона. С 2011 года в области сформирована действенная система регионального государственного экологического надзора с участием специалистов органов местного самоуправления.

Предпринимаемые усилия уже дают результат. "Выбросы от стационарных источников за период 2011–2017 годы уменьшились в регионе на 14%. В первую очередь, это происходит благодаря активной позиции крупнейших предприятий Самарской области, которые направляют значительные средства на масштабную модернизацию производственной базы, внедрения экологически безопасных технологий. По итогам 2016 года Самарская область заняла второе место среди субъектов ПФО по затратам на охрану атмосферного воздуха", — заявил руководитель региона.

Вместе с тем, отметил Дмитрий Азаров, регион лишь в начале пути и предстоит большая работа по снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Так, еще нередки жалобы жителей на неблагоприятную экологическую обстановку.

"Все крупные предприятия региона должны принять меры по переходу на комплексные экологические решения, разработать программу создания систем экологического контроля. Кроме того, для крупных предприятий вводится обязанность по внедрению лучших технологий, направленных на комплексное предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду", — заявил глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил: президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию ещё раз подтвердил позицию руководства страны по этому вопросу. С 2019 года на лучшие экологические технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Среди них шесть из Самарской области. К 2021 году это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды.

"Руководством страны поставлена перед нами масштабная задача. В указе президента РФ от 7 мая 2018 экология названа в числе приоритетных перспективных проектов стратегического развития России", — заявил глава региона. Он добавил, что в качестве одного из целевых показателей, определено кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных регионах. В том числе уменьшение менее чем на 20% совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязнённых городах.

"Определены 13 городов из 10 регионов страны. Хотя среди них нет городов Самарской области, тренд на снижение выбросов задан. Это требование не только главы государства. В этом в первую очередь заинтересованы все жители Самарской области", — заявил Дмитрий Азаров.

На крупных промышленных предприятиях предпринимаются серьезные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Собственный успешный опыт работы по обеспечению экологической безопасности участникам совещания представили генеральный директор Новокуйбышевского НПЗ Роберт Хусаинов и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

К примеру, в день совещания на Новокуйбышевском НПЗ был введен в эксплуатацию блок доочистки с мембранным биореактором на сооружениях биохимической очистки сточных вод. Новая установка позволит обеспечить глубокую очистку стоков от органических и минеральных загрязняющих веществ с эффективностью 99%

Руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области Махмуд Калиматов добавил, что ведомство в прошлом году провело 414 проверок предприятий губернии и выявило 173 нарушения природоохранного законодательства. По итогам проверок региональный бюджет пополнился на 257 млн руб. за счет выплаты компенсаций за нанесенный ущерб экологии.

Дмитрий Азаров отметил, что один из важнейших элементов в работе контрольных ведомств — нацеливать предприятия на обеспечение экологических стандартов, при этом не отпугивая инвесторов бесконечными штрафами. "Приоритет для нас — обеспечить экологическую безопасность", — подчеркнул руководитель области.

Серьёзное отрицательное влияние на окружающую среду наносят автомобильные выхлопы. По словам главы Самары Елены Лапушкиной, в областном центре 80% всех вредных выбросов в атмосферу приходится именно на транспортные средства. Снижение этих негативных для жителей показателей можно добиться за счёт перевода части транспорта на газомоторное топливо. В нашей стране на государственном уровне принята специальная программа, согласно которой в городах с населением более 1 млн человек 50% всех транспортных средств должны быть переведены на газ.

Однако, в муниципальных образованиях переход на экологически чистые виды топлива идёт медленно. И если в государственных и муниципальных учреждениях этот процесс ещё регулируется, то коммерческие предприятия крайне неохотно ведут эту работу.

В качестве меры, стимулирующей перевод техники на газомоторное топливо, и. о. генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Грабовец предложил утвердить на региональном уровне налоговые льготы для предприятий, использующих этот вид топлива. Дмитрий Азаров согласился с этим предложением и поручил областному министерству управления финансами к четвёртому кварталу этого года разработать соответствующие поправки в законодательство.

Вместе с тем глава региона обратил внимание на нехватку газозаправочных станций в губернии. По мнению руководителя области, это один из основных сдерживающих факторов реализации этой программы. Владимир Грабовец заверил Дмитрия Азарова, "Газпром трансгаз Самара" готов участвовать в создании всей необходимой инфраструктуры.

Ещё один механизм снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на атмосферу — внедрение автоматических систем управления трафиком. "Подобная система запущена в Самаре, и если она будет правильно настроена, то уменьшится количество заторов на дорогах, снизится количество выхлопов и, как результат, улучшится экологическая обстановка", — заметил руководитель области.

Одна из серьёзных проблем, снижающих эффективность работы по обеспечению экологической безопасности, — отсутствие должной координации между профильными ведомствами и контрольными органами по экологическому надзору. На эту проблему обратил внимание Махмуд Калиматов. Раньше, в том числе во время работы Дмитрия Азарова министром природопользования, лесного хозяйства и экологии, действовал межведомственный координационный орган, позволяющий всем инстанциям сообща работать над решением важных проблем. Так обеспечивалась защита водоохранных зон и контроль беспрепятственного прохода к Волге.

Впоследствии координационный орган был упразднен, и эффективность этой работы на порядок снизилась. "И что мы имеем — к Волге не пройти! А все потому, что координирующий орган, который был и работал, вносил свою лепту: сносил дебаркадеры, гидротехнические сооружения, обеспечивал доступ людей к федеральному водному объекту, прекратил свою работу. Поодиночке каждому ведомству решать эти вопросы сложно", — констатировал Дмитрий Азаров. Глава региона предложил возобновить работу координационного совета и дал министерству месяц на проработку документации.

Фото: Андрей Савельев

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