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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Гидрометцентре пообещали россиянам тёплую зиму

3 октября 2018 11:52
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В Гидрометцентре пообещали россиянам тёплую зиму
Как отметили синоптики, аномальная погода наблюдается не только в РФ, но и во всём мире.

В Гидрометцентре пообещали в большинстве российских регионов относительно тёплую зиму и объяснили, каким прогнозам можно верить. Зимние морозы отодвинутся ближе к весне, а в некоторых субъектах РФ октябрь выдастся очень холодным. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал и.о. директора службы Дмитрий Киктев.
По его словам, в Москве, на востоке европейской территории страны, на Урале, на западе и севере Сибири в октябре средняя температура воздуха будет выше нормы. А на юге Дальневосточного федерального округа, на юго-востоке Сибири, наоборот, месяц станет холоднее, чем обычно.

В ноябре на большей части страны температура будет в пределах нормы. Теплее обычного окажется в северной части Сибири. Как пояснил Киктев, среднесуточная температура опустится ниже нуля уже в третьей декаде ноября. При этом снежный покров может образовываться и после 15 октября. Однако он будет неустойчивым и, скорее всего, быстро растает.

В первый месяц зимы выше климатических значений температура будет на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. В феврале подобное отклонение от нормы ожидается на юге европейской части России.
— Потепление хотя и называют глобальным, но оно весьма неравномерно. Быстрее всего теплеют полярные регионы. Вот и в нынешнем прогнозе на осень — выше нормы температура ожидается на Арктическом побережье. И это тенденция последних десятков лет — таких случаев становится всё больше, — отметил глава Гидрометцентра.
Он заявил, что аномальная погода наблюдается не только в России, но и во всём мире. В заключение Киктев призвал не воспринимать глобальное потепление слишком прямолинейно. По словам синоптика, не нужно рассчитывать на то, что каждый последующий год будет теплее предыдущего, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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Комментарии



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