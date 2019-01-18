В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры

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За счет вторичной переработки макулатуры в 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса. Покупка саженцев, подготовительные работы и посадка на площади 1,4 гектара будет проведена за счет переданной предприятием «СИБУР Тольятти» 11,7 тонн макулатуры в рамках акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево».Инициатор акции – благотворительный фонд «Фонд Тольятти» совместно с компанией «Пакмил» при поддержке администрации г.Тольятти. По расчету экспертов Фонда Тольятти, для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры.Макулатура – в основном старые архивные документы – была собрана на предприятии в рамках действующей системы раздельного сбора отходов. В настоящее время на территории производственной площадки установлено 18 специальных контейнеров для сбора бумаги и пластика, которые передаются на вторичную переработку.«СИБУР Тольятти» участвует в восстановлении тольяттинского леса с 2011 года в рамках благотворительной деятельности. С 2017 года предприятие стало проводить посадки деревьев и за счет средств, полученных от передачи макулатуры на переработку. Так, весной 2018 года работники предприятия посадили 4 га леса в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел», а осенью – еще 1,7 га леса за счет сбора и передачи на переработку 14,8 тонн макулатуры. Всего за 8 лет при поддержке компании работники посадили более 150 тысяч саженцев на территории почти 36 га леса, что по площади сравнимо с 50 футбольными полями. Деревья, посаженные в 2011 году, выросли до 1,5-2 метров.