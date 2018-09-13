Я нашел ошибку
Главные новости: 
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
В Сергиевском районе иномарка Hyundai сбила пешехода-подростка
В Сергиевском районе иномарка Hyundai сбила пешехода-подростка
Мэрия Тольятти отменила проект планировки квартала в Автозаводском районе
Мэрия Тольятти отменила проект планировки квартала в Автозаводском районе
Главный тренер
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов дал эксклюзивное интервью
Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
Сегодня в Самару прилетает проектная группа Третьяковки Она выработает концепцию будущей фабрики-кухни
Сегодня в Самару прилетает проектная группа Третьяковки
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области
сегодня  Четверг, 13 сентября, 13:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/09:
USD 69.57
-0.4
EUR 80.65
-0.74
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Утверждены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары, в который включен остров Коровий

13 сентября 2018 11:46
92
Утверждены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары, в который включен остров Коровий
Инициатива придать новый статус острову обсуждалась с прошлого года.

Новый статус этой территории закреплен постановлением правительства, которое во вторник опубликовал официальный сайт «Белого дома». Площадь лесопаркового пояса составила 262,01 га.

Инициатива придать новый статус острову, который и так является особо охраняемой природной территорией, обсуждалась с прошлого года. Поводом стали обращения жителей, которые сообщали о фактах незаконной вырубки деревьев на Коровьем. Статус лесопаркового зеленого пояса предполагает еще более жесткий режим охраны территории и ограничений природопользования и иной хозяйственной деятельности. Понятие такого пояса ввели в ФЗ «Об охране окружающей среды» с начала 2017 года.

В лесопарковый зеленый пояс могут входить не только леса, но и городские территории в границах, которые прилегают к лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Это своего рода зеленый щит, который должен улучшать экологию крупных городов, пишет СО ОНЛАЙН.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 сентября 2018  15:45
Будут отремонтированы и внутриквартальные проезды.
В Самаре на улице Ташкентской начали обустраивать парковки
Будут отремонтированы и внутриквартальные проезды.  Благоустройство региона
224
12 сентября 2018  15:27
В связи с реконструкцией Заводского шоссе ремонт Смышляевского шоссе отложили
В связи с реконструкцией Заводского шоссе ремонт Смышляевского шоссе отложили
  Благоустройство региона
201
12 сентября 2018  12:58
Горожане оценили пляжи Самары Они попросили оборудовать на береговой линии био-туалеты и душевые.
Горожане оценили пляжи Самары
Они попросили оборудовать на береговой линии био-туалеты и душевые. Благоустройство региона
220
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
1794
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
368
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
447
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
340
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1042
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
376
Весь список
ЖКХ
13 сентября 2018  13:29
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
Каждый десятый или двадцатый должник — те, кого принято называть асоциальными личностями. ЖКХ
0
11 сентября 2018  13:59
Всего 10 минут понадобилось специалистам «РКС-Самара», чтобы оставить должника без канализации
Всего 10 минут понадобилось специалистам «РКС-Самара», чтобы оставить должника без канализации
Помещение сдается в аренду под кафе. ЖКХ
258
11 сентября 2018  10:49
Продлён приём заявок на конкурс «Лидер ЖКХ» в Самарской области
Продлён приём заявок на конкурс «Лидер ЖКХ» в Самарской области
Последний день приема конкурсных материалов - 17 сентября. ЖКХ
195
Весь список

Экология
13 сентября 2018  11:46
Утверждены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары, в который включен остров Коровий
Утверждены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары, в который включен остров Коровий
  Инициатива придать новый статус острову обсуждалась с прошлого года. Экология
91
12 сентября 2018  13:47
Самарский «Белый дом» заплатит за отлов бродячих собак и кошек
Самарский «Белый дом» заплатит за отлов бродячих собак и кошек
За каждое животное города и района получат по 2372,25 рубля. Экология
228
10 сентября 2018  21:53
Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические.
В Арктике зафиксировано рекордное повышение температуры
Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические.  Экология
365
Весь список


Видео
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
312
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
452
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
579
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
966
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1777
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1154
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
472
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
582
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1531
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1095
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1175
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1138
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»
В Самаре пройдет VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
В Самаре состоится культурно-этнический фестиваль "Раскудесы"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда