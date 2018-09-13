Утверждены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары, в который включен остров Коровий
13 сентября 2018 11:46
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Новый статус этой территории закреплен постановлением правительства, которое во вторник опубликовал официальный сайт «Белого дома». Площадь лесопаркового пояса составила 262,01 га.
Инициатива придать новый статус острову, который и так является особо охраняемой природной территорией, обсуждалась с прошлого года. Поводом стали обращения жителей, которые сообщали о фактах незаконной вырубки деревьев на Коровьем. Статус лесопаркового зеленого пояса предполагает еще более жесткий режим охраны территории и ограничений природопользования и иной хозяйственной деятельности. Понятие такого пояса ввели в ФЗ «Об охране окружающей среды» с начала 2017 года.
В лесопарковый зеленый пояс могут входить не только леса, но и городские территории в границах, которые прилегают к лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Это своего рода зеленый щит, который должен улучшать экологию крупных городов, пишет СО ОНЛАЙН.
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