Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
29 марта 2018 13:48
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В Тольятти по представлению прокуратуры ликвидировали битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей.
В 2016 г. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о том, что под Тольятти двое детей чуть не погибли в трясине из мазута.
Прокуратура установила, что на земельном участке в Автозаводском районе Тольятти было расположено озеро гудрона, куда имелся свободный доступ, в результате чего двое несовершеннолетних провалились и стали тонуть. Оба подростка были госпитализированы с диагнозом "химический ожог тела".
В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесли представление о ликвидации загрязнения. Устранение нарушений находилось на контроле прокуратуры.
Собственник земельного участка с привлечением подрядной организации провел зачистку территории от битумных масс.
Сейчас земельный участок приведен в надлежащее состояние в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, пишет Волга Ньюс.
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