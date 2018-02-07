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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Суд обязал расчистить пруд Сухой около педуниверситета в Самаре

7 февраля 2018 13:39
141
Суд обязал расчистить пруд Сухой около педуниверситета в Самаре
Там нарушили среду обитания краснокнижного тритона.

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура в 2017 г. выявила факт незаконной засыпки пруда Сухой строительными отходами. Пруд расположен на территории Самарского государственного социально-педагогического университета.

Проверка установила, что пруд находится на земельном участке государственной собственности и не может быть самовольно засыпан и изменен.

Экспертизы показали, что в результате засыпки пруда Сухой нарушена среда обитания тритона обыкновенного, занесенного в Красную книгу Самарской области.

В связи с этим прокуратура направила в Самарский районный суд иск о восстановлении пруда Сухой в соответствии с проектом восстановительных работ.

По результатам судебного разбирательства по требованиям прокуратуры суд обязал нарушителей в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу восстановить в прежних границах целостность береговой полосы и пруда. Решение суда в законную силу не вступило, пишет Волга Ньюс.
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Комментарии



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