Студентов Самарской области приглашают принять участие во всероссийском квесте “Лесомания”
11 октября 2018 12:46
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Студенческие команды вузов Самарской области могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Лесомания». Он направлен на формирование у студентов ответственного и бережного отношения к лесам и обучение навыкам разумного выбора и использования продукции из древесины. Квест продлится до 28 февраля 2019 года.
Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале www.лесомания.вузэкоквест.рф. Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит выполнить 12 увлекательных заданий, среди которых: научиться выбирать товары из древесины, полученной путем ответственного лесопользования, сдать макулатуру в переработку, создать социальную рекламу о сбережении леса, решить кейс-задачу, озеленить территорию вуза, организовать посадку деревьев, провести экоурок для школьников и другие.
Вузы, команды которых отлично выполнят задания квеста, будут приглашены в Ассоциацию “зеленых” вузов России - общероссийское молодежное объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 44 российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие. Членство в Ассоциации – это возможность участия в российских и международных конференциях и стажировках, поддержка экспертов в области устойчивого развития, участие в общероссийском сообществе экологически ориентированных вузов.
10 команд-лидеров квеста ждут полезные экопризы и поездка на общероссийский слет Ассоциации «Зеленых вузов России» в марте 2019 года, где их ждет насыщенная образовательная программа от экспертов-практиков.
Организатором квеста выступает компания Леруа Мерлен при поддержке Движения ЭКА и Ассоциации зеленых вузов России.
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