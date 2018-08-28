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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Сотрудника Самарского университета могут оштрафовать за мусор в Ботаническом саду

28 августа 2018 10:03
128
Сотрудника Самарского университета могут оштрафовать за мусор в Ботаническом саду
Открыть сад для посещения планируется в сентябре.

Областной минлесхоз обратился в Ленинский районный суд с заявлением о привлечении к ответственности сотрудника Самарского университета за замусоривание территории Ботанического сада, который является структурным подразделением вуза.

Основанием стала проверка, проведенная ведомством в июле. Сотрудники министерства обнаружили в саду кучи обрезанных сучьев, ветвей и пней, оставшиеся после работ по обрезке деревьев. В ответ на запрос «СО» ОНЛАЙН» в министерстве подчеркнули, что на территории памятников природы, к которым относится и Ботанический сад, запрещено оставлять мусор. Самарскому университету направили предписание для устранения нарушений и очистки территории сада.

После проверки было возбуждено дело «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» и проведено административное расследование. По его результатам, сообщили в министерстве, «в отношении должностного лица Самарского университета, назначенного приказом ректора ответственным за охрану окружающей среды и за соблюдение требований установленного режима охраны памятника природы регионального значения «Куйбышевский ботанический сад», составлен протокол об административном нарушении, который направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Самары». Штраф для должностного лица по данной статье составляет 15-20 тысяч рублей.

Кто именно ответственен за охрану окружающей среды в Ботаническом саду, в министерстве не уточнили, а в пресс-службе университета на официальный запрос «СО» ОНЛАЙН» по данному поводу не ответили.

С прошлого года Ботанический сад находится на реконструкции. Завершить работы планировалось еще в мае, но сроки уже не раз переносились. В последней версии открыть сад для посещения планируется в сентябре.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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