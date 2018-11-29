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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Синоптики прогнозируют сильные морозы в Самарской области

29 ноября 2018 09:44
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Синоптики прогнозируют сильные морозы в Самарской области
Столбик термометра опустится до -23 градусов.

По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 1.0° ниже среднего многолетнего значения.
В предстоящие рабочие дни недели нас ожидает неустойчивый характер погоды. В ближайшие сутки местами сохранится небольшой снег. К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принесет в наш регион умеренный и сильный снег, слабую метель. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы. Уже в четверг циклон будет хозяйничать на Урале, а на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими ночными и дневными температурами.

В четверг, 29 ноября, столбики термометров будут покажут 6–11 градусов ниже ноля. В отдельных районах похолодает до -16 градусов. Ночью синоптики обещают от -10 до -15 градусов, местами — от -18 до -23 градусов. Существенных осадков не ожидается, сообщает Приволжское УГМС

Аналогичная погода сохранится и в последующие два дня.

Фото pixabay.com
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