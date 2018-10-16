Синоптики прогнозируют окончание бабьего лета
16 октября 2018 10:26
128
Ясная и сухая погода уйдет из европейской части России в субботу, 20 октября. Температура заметно снизится, начнутся осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Погода начнет меняться в пятницу. Термометры будут показывать 13–15 градусов. В субботу погода продолжит ухудшаться. Давление в верхних слоях тропосферы изменится с высокого на зональное, рассказал Вильфанд ТАСС. Температура упадет до 10 градусов — почти вдвое по сравнению с началом недели.
До четверга, 18 октября, погода будет безоблачной, ясной и сухой. Во вторник ожидается температура до 17–19 градусов, в следующие два дня — 15–16 градусов.
Ранее, 16 октября, синоптики отметили, что если верить народным приметам, грядущая зима может стать самой теплой за четверть века. Так, в Покров (14 октября), по которому принято предсказывать зимнюю погоду, среднесуточная температура составила 12,7 градуса. Такие высокие показатели бывают раз в 25 лет, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 октября 2018 13:34
Итоги выяснят с помощью онлайн-голосования на портале «ВМЕСТЕ». Благоустройство региона
180
14 октября 2018 10:59
Проведен тестовый запуск. Благоустройство региона
235
11 октября 2018 21:26
Прием заявок - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября. Благоустройство региона
157
Капитальный ремонт в Самаре
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
57
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2722
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
458
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1034
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1146
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
473
ЖКХ
15 октября 2018 10:06
Предстоящую неделю синоптики прогнозируют теплой. ЖКХ
203
12 октября 2018 15:42
С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары. ЖКХ
278
12 октября 2018 12:42
Вопросы подключения к отоплению находятся в ведении муниципалитетов области. ЖКХ
310
Экология
16 октября 2018 10:26
Погода начнет меняться в пятницу. Экология
127
14 октября 2018 11:22
Отмечается, что долгосрочный прогноз делать сложно. Экология
9508
12 октября 2018 12:19
В адрес руководства МБУ «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений. Экология
146
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
277
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
335
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
332
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
729
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
605
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1000
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
625
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1079
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1125
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2211
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1637
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1810
Мероприятия