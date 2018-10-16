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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Синоптики прогнозируют окончание бабьего лета

16 октября 2018 10:26
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Синоптики прогнозируют окончание бабьего лета
Погода начнет меняться в пятницу.

Ясная и сухая погода уйдет из европейской части России в субботу, 20 октября. Температура заметно снизится, начнутся осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода начнет меняться в пятницу. Термометры будут показывать 13–15 градусов. В субботу погода продолжит ухудшаться. Давление в верхних слоях тропосферы изменится с высокого на зональное, рассказал Вильфанд ТАСС. Температура упадет до 10 градусов — почти вдвое по сравнению с началом недели.

До четверга, 18 октября, погода будет безоблачной, ясной и сухой. Во вторник ожидается температура до 17–19 градусов, в следующие два дня — 15–16 градусов.

Ранее, 16 октября, синоптики отметили, что если верить народным приметам, грядущая зима может стать самой теплой за четверть века. Так, в Покров (14 октября), по которому принято предсказывать зимнюю погоду, среднесуточная температура составила 12,7 градуса. Такие высокие показатели бывают раз в 25 лет, пишут "Известия".
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