Синоптики дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
25 июня 2018 11:25
133
Повторение аномальной жары 2010 года не грозит Москве и Подмосковью в 2018 году. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Несмотря на то что в прошедшие выходные температура достигла более чем 33 градусов, погодный сценарий, который развивается этим летом, не повторит аномальную жару 2010 года. Уже в первой половине новой недели воздух не прогреется больше 25 градусов, пишет «Российская газета».
Подобные показатели для июня не аномальны, хотя и выше нормы. Однако Вильфанд уверен, что лето будет переменчивым и погода будет постоянно меняться. Засуха также не грозит, ведь за весну и начало лета почва хорошо пропиталась водой, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
23 июня 2018 15:25
На матрешке, символизирующей Россию и Самару, художники изобразили козу (животное на гербе Самары), Ладью, ворота в стиле модерн особняка Курлиной и... Благоустройство региона
637
23 июня 2018 14:48
Автор считает, что его работа будет интересна людям и после ЧМ. Благоустройство региона
731
22 июня 2018 12:12
Арт-объект «Трамвай» осветят 30 прожекторами. Благоустройство региона
199
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
36
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
102
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
195
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
130
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
106
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
172
ЖКХ
22 июня 2018 13:19
Экипаж "Самарских коммунальных систем" выступал в составе сборной Самарской области по каякингу. ЖКХ
193
22 июня 2018 11:59
Этот прецедент доказывает важность оплаты коммунальных услуг. ЖКХ
213
20 июня 2018 09:11
Экономический эффект от первых внедрённых рацпредложений превысил 700 тысяч рублей! ЖКХ
226
Экология
25 июня 2018 13:20
Рыбу выпустили обратно в Волгу. Экология
82
25 июня 2018 11:25
По их данным, лето будет переменчивым и погода будет постоянно меняться. Экология
132
22 июня 2018 12:39
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Экология
234
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
486
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
539
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
613
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
137
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
90
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
88
Фоторепортажи
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
1959
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
81
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
483
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
765
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
934
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
677
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"