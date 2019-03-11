Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 11 марта, 18:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/03:
USD 65.96
0.12
EUR 74.57
0.15
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцев снова ждут неблагоприятные погодные явления

11 марта 2019 13:16
175
Самарцев снова ждут неблагоприятные погодные явления
Будьте внимательны и осторожны!

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 11 марта до 19 часов 12 марта по Самарской области, облачно, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, местами гололедица и туман, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью -2; +3 °С; днем +2; +7 °С; в Самаре ночью -1; +1 °С, днем +3; +5 °С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.


Фото: pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
11 марта 2019  10:24
В Самаре подсветят монумент перед Белым домом на площади Славы
В Самаре подсветят монумент перед Белым домом на площади Славы
В настоящее время варианты подсветки монумента прорабатываются. Благоустройство региона
171
7 марта 2019  11:54
В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
301
6 марта 2019  14:39
Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.
В Самаре предложили расширить улицы Стара-Загору и Советской Армии
Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.  Благоустройство региона
357
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1556
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2414
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1028
Весь список
Всё в Дом
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
174
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
128
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
1034
Весь список
ЖКХ
11 марта 2019  12:59
От документации для ремонта самарского дома на ул. Водников, 31 отказались
От документации для ремонта самарского дома на ул. Водников, 31 отказались
Там из-за скопившегося снега обвалилась крыша. ЖКХ
156
7 марта 2019  16:36
В губернии требуется обустроить более 8 тысяч контейнерных площадок
"Постепенно во всех муниципалитетах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, которые регоператор должен вывозить по отдельности."  ЖКХ
395
7 марта 2019  13:29
Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы
Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы
В это межсезонье проблема с состоянием крыш в многоквартирных домах встала особенно  ЖКХ
387
Весь список

Экология
11 марта 2019  13:28
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году.
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году. Экология
139
11 марта 2019  13:16
Самарцев снова ждут неблагоприятные погодные явления
Самарцев снова ждут неблагоприятные погодные явления
Будьте внимательны и осторожны! Экология
175
8 марта 2019  12:50
Самарцев предупреждают об ухудшении погоды
Самарцев предупреждают об ухудшении погоды
Будьте внимательны и осторожны! Экология
628
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
359
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
777
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
774
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
766
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1471
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1317
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
918
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
993
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
375
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
739
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1201
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
948
Весь список

Мероприятия
Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»
В Самаре пройдет общественная акция, посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с РФ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные